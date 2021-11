Eric Abidal a profité d’une publication qu’il a faite sur le réseau social Instagram pour demander pardon à son épouse qui a demandé le divorce suite à la découverte de sa relation avec la joueuse du club francilien Kheira Hamraoui. L’ancien joueur de l’équipe de France fait savoir dans message adressé à l’endroit de son épouse qu’il mérite l’humiliation dont il fait l’objet.

« Hayet Abidal, pardonne-moi »

«Hayet Abidal, pardonne-moi. Peu importe ta décision, tu resteras à mes yeux la femme de ma vie, et surtout la mère de nos merveilleux enfants. Je mérite cette humiliation même si elle me tue vivant. El hamdouli’allah (Gloire à Dieu, ndlr). An sha’ allah (Si Dieu le veut, nldr), un jour tu me pardonneras», a laissé lire l’ancien directeur de sportif blaugrana dans sa publication.

« On pardonne jusqu’à ce que quelque chose s’effondre »

Ce lundi, sur le même réseau social, son épouse avait également repris une citation de Sabrina La Rosa témoignant de son désir de tourner la page. «On pardonne jusqu’à ce que quelque chose s’effondre en vous alors, vous ne ressentez plus rien, ni pardon ni colère, mais seulement le désir de tourner la page et de ne plus penser à quoi que ce soit», avait laissé lire Hayet Abidal après avoir préalablement demandé le divorce. Rappelons que la situation est intervenue suite à la diffusion de la liaison du joueur avec Kheira Hamraoui. L’affaire a éclaté au grand après l’agression dont a été victime la joueuse du Paris Saint Germain.