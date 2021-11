Le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Mario Mètonou, est sorti de son mutisme 24 heures seulement après le début du mouvement de grève des avocats. Dans une déclaration de presse, M Mètonou est revenu sur les circonstances dans lesquelles Me Enosch Chadaré a été arrêté le 29 septembre dernier à Ekpè. Selon ses dires, l’avocat s’était présenté à l’entrepôt, où les policiers venaient de découvrir 2,575 tonnes de cocaïne. Il a franchi le premier cordon de sécurité et forçait le deuxième en dépit de l’opposition des Forces de l’ordre.

« L’intéressé soutenait qu’il était le conseil juridique du propriétaire de l’entrepôt »

« Le chef d’équipe s’est rapproché de lui pour lui signifier qu’il ne pouvait rester sur les lieux. Pour toute réponse, il lui a été opposé une violence d’abord verbale puis physique. L’intéressé soutenait qu’il était le conseil juridique du propriétaire de l’entrepôt et avait à ce titre le droit d’être sur les lieux » raconte Mario Mètonou. L’homme a ensuite été sorti du périmètre de sécurité et une fois près de son véhicule, a commencé par filmer l’opération en cours.

Cette attitude a achevé de semer le doute sur ses réelles motivations, ce d’autant plus que celui qu’il prétendait assister et qui à cette hauteur de la procédure n’était même pas encore interpellé, avait formellement indiqué n’avoir sollicité les services d’aucun avocat, informe le procureur de la Criet. C’est ainsi que Me Chadaré a été arrêté et conduit au commissariat d’Ekpè pour les besoins de l’enquête. Mario Mètonou dit n’avoir su que l’homme était un avocat que quand il a reçu le coup de fil de Maître Michel Ahoumènou.

Il n’a pas répondu à la convocation

« J’ai ordonné qu’il soit mis sous convocation pour la suite de l’enquête » a poursuivi le magistrat. Il informe par ailleurs que l’avocat, une fois parti du commissariat n’a jamais répondu à la convocation qui lui avait été remise pour le 04 octobre 2021. Le chef de l’équipe d’intervention a déjà déposé une plainte contre lui. Le procureur de la Criet fait par la suite remarquer que Me Enosch Chadaré ne s’est pas constitué aux côtés de celui qu’il prétendait assister le jour des faits, depuis l’enquête préliminaire jusqu’à l’ouverture de l’information judiciaire.

« Il semble être le conseil habituel d’un homme activement recherché »

« Il semble avoir été plutôt dépêché sur les lieux par le sieur Philippe Assah dont il est conseil habituel » suppute Mario Mètonou. M Assah est « activement recherché dans le cadre de la récente enquête relative à la découverte d’une nouvelle cargaison de 780 kilogramme de cocaïne qui parait avoir un lien avec la première saisie de 2, 575 tonnes de cocaïne, souligne pour finir Mario Mètonou.