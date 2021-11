Le fondateur et ancien PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a fait un don de 100 millions de dollars à la Fondation Obama pour honorer l’héritage de l’icône des droits civiques et ancien membre du Congrès John Lewis. Le multimilliardaire américain a demandé, dans le cadre du plus gros cadeau jamais offert à la fondation, qu’une place du Obama Presidential Center soit nommée John Lewis Plaza, a déclaré la Fondation Obama dans un communiqué.

« Les combattants de la liberté méritent une place spéciale dans le panthéon des héros, et je ne peux pas penser à une personne plus appropriée à honorer avec ce cadeau que John Lewis, un grand dirigeant américain et un homme d’une décence et d’un courage extraordinaires », a déclaré Bezos. « Je suis ravi de soutenir le président et Mme Obama et leur Fondation dans leur mission de former et d’inspirer les dirigeants de demain, » a ajouté le fondateur de Blue Origin.

Former une nouvelle génération de leaders

La directrice de la Fondation Obama, Valerie Jarrett, a déclaré que la fondation était « ravie » de l’engagement de Bezos. « Le généreux don sans restriction de M. Bezos nous permettra d’aider à former une nouvelle génération de leaders grâce à des programmes tels que la Girls Opportunity Alliance, My Brother’s Keeper et notre programme Global Leaders, tout en soutenant le Hometown Fund de la Fondation, qui investit dans l’expansion des opportunités de développement économique pour les résidents du côté sud de Chicago », a déclaré Jarret.

Promesse d’un milliard de dollars

Depuis qu’il a quitté Amazon, Bezos a fait une série de dons philanthropiques, dont 96,2 millions de dollars de subventions pour des organisations luttant contre le sans-abrisme. Et en septembre, Bezos avait promis 1 milliard de dollars pour « créer, étendre, gérer et surveiller des zones protégées et conservées », « zones qui sont importantes pour la biodiversité et les stocks de carbone » dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique.