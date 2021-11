La commune de Banikoara, située dans le département de l’Alibori, une scène peu ordinaire s’est produite avec des coups et blessures. Deux éleveurs portant le même nom et provenant de la même famille s’agressent avec leur manchette. L’un perd quatre doigts de sa main droite avec des blessures au bas-ventre et au cou. L’autre est aussi gravement blessé. Les deux éleveurs sont hospitalisés dans le même hôpital de zone de Banikoara.

Selon Radio Bénin, souvent après chaque récolte, l’agriculteur donne les résidus de son champ aux éleveurs pour nourrir leurs bœufs. Ce samedi 06 novembre 2021 à Kali, un village de l’arrondissement de Gomparou dans la commune de Banikoara, un agriculteur concède les résidus de son champ à deux jeunes éleveurs qui portent le même nom et proviennent de la même famille. L’arrivée de l’un en premier sur les lieux n’est pas du goût de l’autre. Une bagarre s’éclate et le second sort sa machette. Le premier éleveur voyant le danger venir à essayer de récupérer la machette qui malheureusement coupe quatre doigts de sa main droite. Le premier blessé est immédiatement transporté à l’hôpital de zone de Banikoara où il suit actuellement les soins. Son pronostic vital, selon les sources médicales, n’est pas engagé.

Il faut signaler que le second éleveur est également gravement blessé et est conduit dans le même hôpital où le premier éleveur est hospitalisé. Interrogé, le chef de l’arrondissement de Gomparou, Ibrahima Bassirou a déclaré qu’«il y a coups et blessures. Le second éleveur a sorti son coupe-coupe. Il a donné des coups au premier éleveur qui a tenté de le bloquer mais ses doigts ont été coupés. En dehors de ces doigts, il a reçu un coup de poignard au bas-ventre.» Il a par ailleurs invité ses administrés à se cohabiter ensemble.