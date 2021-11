Le Directeur général du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (Cnhu-HKM), le Professeur Dieudonné Gnonlonfoun a, dans une note de service en date du 12 novembre 2021, invité les usagers de la Morgue dudit hôpital à limiter rigoureusement la conservation des corps à 21 jours. Passé ce délai de 21 jours, le Cnhu-hkm va procéder à une inhumation collective.

Dans une note de service en date du 12 novembre 2021,le Directeur général du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (Cnhu-HKM) de Cotonou, le Professeur Dieudonné Gnonlonfoun informe tous les usagers que le délai de conservation des corps à la morgue du Cnhu-HKM est désormais limitée à une période de 21 jours . «Dans le cadre d’une meilleure gestion de l’espace disponible à la morgue du Cnhu-HKM, il est porté à l’attention de tous, que le délai maximum de conservation des corps dans les installations est rigoureusement de vingt et un (21) jours» peut-on lire dans la note de service. Le professeur Dieudonné Gnonlonfoun précise également que les défunts non réclamés ou non retirés après 21 jours devraient passer à une inhumation collective par le centre. Selon des sources bien introduites au Cnhu-hkm, les parents laissent les corps des personnes décédées pendant au moins 3 mois à la morgue. Ce qui entraine un trop plein.