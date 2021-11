En visite dans la partie septentrionale du Bénin, en fin de semaine dernière, le porte-parole du gouvernement a eu des échanges avec les populations de plusieurs communes. Le vendredi 26 novembre 2021, Wilfried Léandre Houngbédji était à Parakou où il s’est entretenu avec les étudiants, sages, notables et religieux de la ville sur plusieurs sujets d’actualité, notamment la vaccination contre la Covid-19. C’est un amphithéâtre de l’université de la ville qui a servi de cadre à cette rencontre.

Pour montrer à l’opinion qu’il n’y a rien à craindre

Léandre Houngbédji a sollicité la participation massive de la population à la campagne de vaccination en cours. Il donné l’exemple du président de la République et des autres personnalités politiques qui se sont fait vacciner. Pour lui, s’il y avait quelque chose de suspect, ils n’allaient pas se faire immuniser. « Le président de la République s’est fait vacciner et les télés ont montré. Les ministres et les responsables d’institutions se sont fait vacciner, les télés ont montré. Chacun doit donc comprendre que s’il y avait de la suspicion, les autorités elles-mêmes n’iraient pas se faire vacciner et surtout en public, pour montrer à l’opinion qu’il n’y a rien à craindre » a déclaré Wilfried Léandre Houngbédji.

Il a donc invité son auditoire à ne pas céder à la désinformation. Rappelons qu’il y a une campagne de vaccination accélérée en cours et elle a déjà permis d’immuniser plus de 300.000 personnes selon les autorités sanitaires. Le Bénin a à ce jour un taux de vaccination très faible.