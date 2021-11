Microsoft et Apple sont des entreprises qu’on ne présente plus. Ces dernières années, ces deux entreprises du monde de la technologie ont marqué leur temps en proposant des produits et services qui ont changé nos habitudes. Jusqu’à un passé récent, Apple, la firme de Cupertino en Californie occupait la 1ère place dans le top 10 des entreprises les plus puissantes au monde. Mais depuis vendredi dernier les choses ont changé.

Apple n’est plus l’entreprise « la plus puissante du monde » depuis vendredi dernier. Selon des sources généralement bien introduite, Apple n’est plus selon un dernier classement l’entreprise qui a la plus grosse capitalisation boursière. L’entreprise Apple vient d’être détrônée par un autre géant de la Tech qui fait parler de lui depuis des années. Microsoft a arraché à Apple vendredi dernier la première place du Top 10 des entreprises qui ont une forte capitalisation boursière.

Avec cette nouvelle information, le classement des entreprises à forte capitalisation boursière a évolué. Le site companiesmarketcap.com donne un aperçu du nouveau classement. Microsoft est en tête avec une capitalisation boursière estimée à 2 489 milliards $ suivi d’Apple avec 2 476 milliards $. Tesla occupe la 6è place du classement avec 1 118 milliards $ tandis que Meta (précédemment Facebook) 7è du classement est valorisé à 900,09 milliards $.

Top 5 des entreprises à forte capitalisation boursière

Microsoft (2 489 milliards de dollars) Apple (2 476 milliards de dollars) Saudi Aramco (2 011 milliards de dollars) Alphabet (1 966 milliards de dollars) Amazon (1 707 milliards de dollars)

