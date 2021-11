L’infectiologue français Didier Raoult fait la une des journaux pour ses positions favorables à l’efficacité de l’hydroxychloroquine contre le coronavirus. Il a en effet été convoqué pour la matinée de ce vendredi 5 novembre 2021 par la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux.

L’efficacité du produit n’a toujours pas été démontrée

Le professeur Raoult est visé par deux plaintes déposées par d’autres médecins concernant des manquements au code de déontologie. Ils lui reprochent en premier lieu d’avoir notamment fait la promotion de l’hydroxychloroquine contre le coronavirus, alors que l’efficacité de ce produit n’a toujours pas été démontrée. Des études menées par l’institut dirigé par le microbiologiste pour justifier ses positions ont été dénoncées par plusieurs scientifiques qui ont pointé du doigt leurs conditions de réalisation ainsi que leur méthodologie. Concernant ce sujet, le conseil départemental de l’ordre des médecins des Bouches du Rhône avait enclenché des poursuites contre Didier Raoult. Par la suite, le conseil national de l’ordre des médecins s’étaient joint à ces poursuites en déposant une plainte fin décembre 2020.

Des comportements « anticonfraternelles »

Suite à ces plaintes, l’avocat du conseil de l’ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, Me Philippe Carlini, a tenu à souligner qu’il n’est pas question d’un « règlement de compte » mais d’un « un soutien à tous les médecins libéraux, en première ligne pendant la crise, complètement déstabilisés par des positions agressives de patients qui exigeaient de l’hydroxycholoroquine ». D’après lui, le mis en cause a eu des comportements « anticonfraternelles » envers « les médecins qui ne pensent pas comme lui » durant ses nombreuses communications « sur les réseaux sociaux et les plateaux télés ». Notons que la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux qui examine ces plaintes, peut décider des sanctions contre Didier Raoult. Elles peuvent aller d’un simple avertissement à une radiation.