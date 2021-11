Depuis la signature de l’acte de transfert de propriété et l’arrivée des 26 trésors royaux d’Abomey sur le sol béninois le mercredi 10 novembre 2021, des personnes spécialisées dans des œuvres culturelles font des propositions pour que ces 26 trésors royaux d’Abomey soient bien conservés. Parmi ces personnes, il y a Marie Cécile Zinsou, entrepreneur de l’art et directrice de la Fondation «Zinsou» Pour elle, il faut qu’il y ait de la volonté politique.

Marie Cécile Zinsou, entrepreneur de l’art et directrice de la Fondation «Zinsou» a, dans un entretien, accordé à Radio Bénin, déclaré que «la conservation des biens, c’est quelque que chose de technique et précis mais ce n’est pas quelque chose de difficile.» Pour elle, «il faut respecter des règles mais ce n’est pas des règles impossibles.» Elle a affirmé que «les Rois du Danhomey conservaient leur patrimoine. Le colonel Dodds a trouvé ce patrimoine intact en arrivant dans les palais royaux. Cela veut dire qu’ils savent conserver leur patrimoine.» C’est pour cela qu’elle dit que «tout le monde peut mettre en place des pratiques de conservation différentes. L’importance, c’est de mettre en place ces pratiques » et que «ce n’est que de la volonté politique quand le patrimoine.»

Il faut signaler que la directrice de la Fondation «Zinsou» a fait savoir que «quand le patrimoine disparaît dans un pays, c’est de la volonté politique» et «quand le patrimoine est entretenu dans un pays, c’est de la volonté politique.» Selon elle, «nous ne pouvons pas être le seul peuple du monde qui ne saurait pas conserver ses œuvres. Par contre, c’est une question de volonté politique.» Elle a précisé qu’«après les moyens que l’Etat accorde, on a les hommes.»