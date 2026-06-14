Bénin : le président Wadagni dresse le bilan d'une semaine diplomatique et économique

Le président béninois Romuald Wadagni a publié ce dimanche 14 juin 2026 sur sa page Facebook un bilan de sa semaine d’activités, détaillant trois axes d’action : une tournée ouest-africaine, des audiences avec les institutions financières du continent et une première réunion de cadrage avec ses ministres conseillers.

Tournée régionale, bailleurs de fonds et conseil présidentiel

Dans sa déclaration, Wadagni indique avoir poursuivi mardi sa tournée ouest-africaine avec des visites au Sénégal, au Mali et en Guinée-Bissau. Trois étapes conduites le même jour, consacrées selon lui au renforcement du dialogue, de la coopération et des opportunités économiques entre les peuples de la sous-région.

Mercredi, toujours selon le chef de l’État, il a reçu les dirigeants de la BOAD et de la BAD, deux institutions majeures du financement du développement en Afrique. Les échanges ont porté sur les investissements, les infrastructures et les leviers concrets d’accélération de la transformation économique du Bénin. Vendredi enfin, il a réuni ses ministres conseillers pour une première séance de travail. « La campagne est désormais derrière nous. Aujourd’hui, seul le Bénin compte », a-t-il déclaré, selon un compte rendu publié par la présidence.

Une semaine qui prolonge un marathon diplomatique entamé dès l’investiture

Les trois étapes du 9 juin s’ajoutent à la première tournée conduite du 1er au 4 juin, qui avait conduit le chef de l’État au Nigeria, au Niger, au Burkina Faso, au Togo et en Côte d’Ivoire. En moins de deux semaines depuis son investiture le 24 mai, Wadagni a ainsi effectué des déplacements dans huit pays de la sous-région.

La rencontre avec Assimi Goïta à Bamako a débouché sur la relance de la Grande Commission mixte de coopération bilatérale Bénin-Mali et sur une invitation du chef de la transition malienne à effectuer une visite de travail à Cotonou, dont la date sera fixée par voie diplomatique. La réunion du vendredi 12 juin avec les ministres conseillers intervenait une semaine après la signature du décret n°2026-358 du 5 juin portant nomination de douze ministres conseillers à la Présidence de la République. « Le travail continue sans relâche », a conclu Wadagni dans sa publication de ce dimanche.