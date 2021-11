L’artiste musicien, compositeur, percussionniste, danseur est celui à qui on doit le rayonnement de la musique traditionnelle du Bénin dans le monde. Janvier Honfo Dénagan est décédé ce lundi 22 novembre 2021 en Allemagne des suites d’une maladie. Des artistes béninois comme Sagbohan Danialou dit «l’homme-orchestre» et Romuald Hazoumè sont affligés par le départ précipité de Janvier Honfo Dénagan. Pour «l’homme-orchestre», il a fait savoir que «le père est là et les enfants partent». Par contre, Romuald Hazoumè a affirmé que le Bénin a perdu «un artiste très talentueux».

«La disparition de Janvier, moi je ne réalise pas ça encore. C’est triste. Quand le père est là et les enfants partent, ce n’est pas une bonne chose» ainsi s’exprimait Sagbohan Danialou dit «l’homme-orchestre» ce mardi 23 novembre 2021 sur Frissons Radio. Pour «l’homme-orchestre», Janvier Honfo Dénagan «était chef d’un groupe ‘’Les Djoliba’’ de Porto-Novo» et que ce groupe était son «groupe de chorégraphie à l’époque». En apprenant son décès, il a déclaré qu’il n’a pas bien dormi. Il précise que «Janvier est une génération qui est en train de disparaitre parce que dans leur génération, Janvier est quelqu’un qui faisait» sa fierté à lui. Il a reconnu par la suite que «Janvier a su se mettre au-dessus de tout le groupe».

Pour le plasticien béninois, Romuald Hazoumè, il connait Janvier Honfo Dénagan «depuis près de 35 ans» et qu’«il a été son professeur de ‘’Djembé’’ puis il a rencontré sa première femme» chez lui à Porto-Novo. Il a révélé qu’ «il a fait un accident, il y a huit ans au Bénin. Donc depuis cette époque-là, il n’est plus revenu au Bénin». Pour Romuald Hazoumè, Janvier Honfo Dénagan est pour lui «un artiste très talentueux, un excellent musicien, un très bon chanteur, un très bon compositeur». Il poursuit en ses termes: «C’est quelqu’un de très aimable, de très agréable à vivre, souriant, très volontaire vraiment quelqu’un de très bien. C’était un ami». Il a déclaré que la disparition de Janvier Honfo Dénagan est une triste nouvelle, un choc pour lui et que «ce n’est pas facile à accepter». Il faut rappeler qu’avant la musique,Janvier Honfo Dénagan faisait du théâtre. Il a côtoyé de grands hommes de la planche comme Koffi Gahou, Marius Dakpogan ou encore Dine Alougbine.