Le président de la République française Emmanuel Macron a pris la décision de changer la couleur du drapeau national. En effet, le locataire de l’Elysée a pris cette décision il y a plus d’un an, selon les informations de plusieurs médias français, qui ont précisé qu’elle avait été prise pour la fête nationale française de l’année dernière.

Il s’agit de la couleur d’origine du drapeau français

Le drapeau français est toujours tricolore et n’est pas aussi étranger qu’on pourrait le croire. En effet, il s’agit du drapeau utilisé par la marine nationale. Au lieu d’une couleur bleu clair, ce drapeau a une couleur bleu sombre. Par ailleurs, il s’agit de la couleur bleu d’origine du drapeau français, qui avait été choisi en 1974 par la convention. Cependant, des années plus tard, elle a subi des modifications. Ainsi, le président Valéry Giscard d’Estaing avait pris la décision d’éclaircir les couleurs bleu et rouge, rapprochant donc la couleur bleue de celle du drapeau européen.

Suite à ce changement qui n’a pas été communiquée par la présidence française, une précision a été apportée. L’entourage du chef de l’Etat a donc fait savoir que le gouvernement n’a rien contre le bleu. « Il n’y a pas de guerre des bleus, ça n’a pas de sens » a-t-il indiqué.