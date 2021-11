Le départ de la star internationale du football Lionel Messi de son club de toujours, le FC Barcelone, avait pendant plusieurs jours fait la une de la presse sportive. Après être resté pendant des années dans le club catalan, la Pulga était parti en juin dernier, suite à son contrat qui était arrivé à terme. N’ayant pas été prolongé, il devait donc trouver un nouveau club.

Il n’a pas tiré un trait sur son ancien club

C’est finalement au Paris Saint-Germain qu’il a posé ses valises et évolue désormais avec d’autres stars tels que le brésilien Neymar et l’ancien monégasque Kylian Mbappé. Cependant, cela ne signifie pas pour autant qu’il a tiré un trait sur son ancien club, puisqu’il compte y revenir un jour. Il a en effet confié dans un entretien accordé hier dimanche 30 octobre 2021, au média SPORT, qu’il se voit revenir au FC Barcelone, mais pas en tant que joueur. Si cela devait arriver ce serait peut-être en tant que secrétaire technique.

« Oui, j’ai toujours dit que j’aimerais pouvoir aider le club de quelque manière que ce soit, en étant utile et en contribuant à la réussite du club. J’aimerais être secrétaire technique à un moment donné. Je ne sais pas si ce sera à Barcelone ou pas. Ou si ce sera d’une autre manière. S’il y a une possibilité, j’aimerais revenir pour apporter ma contribution de quelque manière que ce soit, car c’est le club que j’aime et je voudrais qu’il continue à être bon, qu’il continue à grandir et qu’il continue à être l’un des meilleurs au monde » a-t-il laissé entendre.

