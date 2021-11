Le bout du tunnel n’est visiblement pas très proche pour le défenseur international français de Manchester City Benjamin Mendy. En effet, la justice anglaise reproche au sportif de 28 ans deux nouveaux viols. On retient désormais que le joueur en détention depuis trois mois est inculpé pour six viols et une agression sexuelle commis entre octobre 2020 et août 2021.

Demande de libération sous caution rejetée

Les faits reprochés à Benjamin Mendy se seraient produits avec des plaignantes âgées de plus de 16 ans et auraient eu lieu entre mars 2021 et août 2021. Il y a quelques semaines, le tribunal du comté de Chester avait rejeté la demande de libération du Français sous caution. Le défenseur international français avait depuis le début de la procédure clamé son innocence face à tous les faits qui lui sont reprochés.

Le procès prévu pour le 24 janvier

Au cours des prochains jours, le mis en cause devra annoncer s’il compte continuer à clamer son innocence ou s’il plaide finalement coupable des faits qui lui sont reprochés. Le procès est prévu pour se tenir le 24 janvier prochain. Rappelons également que le jeune défenseur de 28 ans avait été remis en détention suite à sa participation à une soirée. Il avait l’interdiction de participer à des fêtes réunissant plus de quatre personnes à son domicile.