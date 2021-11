En France, Emmanuel Macron a été élu Président de la République en 2017. Il a été désigné comme le successeur de François Hollande qui venait de terminer son mandat et qui ne se présentait pas pour sa réélection. Le nom de Macron n’était pas inconnu dans la politique française puisque l’actuel président français a été ministre de son prédécesseur en 2014. Si depuis qu’il est à l’Elysée, les lumières des projecteurs sont braquées sur lui, sa femme Brigitte Macron n’est pas non plus épargnée.

En effet, depuis l’arrivée du couple Macron à l’Elysée, des articles sur la première dame sont souvent publiées dans la presse évoquant parfois des pans de sa vie privée et même des enfants qu’elle avait avant sa rencontre avec Macron. Hier vendredi, c’est un pan de la personnalité de la première dame qui a été dévoilé par M le magazine du Monde.

Selon la publication, Mme Macron affirme ne pas garder sa langue dans sa poche et qu’elle ne se garde pas de dire aux employés de l’Elysée quand il ne font pas bien ce qu’ils doivent faire. « Quand je ne suis pas contente, je le dis« , lâche la femme de M Macron. La première a confié selon le magazine qu’elle est “beaucoup plus méchante” que le numéro un français qui tout de même n’hésite pas à dire quand ça ne va pas. A en croire le magazine, la première dame assume son “sale caractère”.