Le polémiste français Éric Zemmour ne cesse de multiplier les interventions publiques dans les médias, alors qu’il n’a pas encore confirmé sa candidature pour la présidentielle prochaine. Récemment, il a abordé la question des joueurs étrangers dans le football français. Dans une interview accordée sur la plateforme Pierrot le foot du consultant Pierre Ménès, l’écrivain a été questionné sur plusieurs sujets relatifs au monde du football.

« C’est l’argent qui fait les succès dans les matches de Coupe d’Europe »

Éric Zemmour a déploré l’instauration de l’arrêt Bosman, en 1995, qui d’après lui a dénaturé le football français, en n’imposant plus de quotas de joueurs étrangers. « Depuis l’arrêt Bosman c’est l’argent qui fait les succès dans les matches de Coupe d’Europe. […] L’arrêt Bosman a interdit les quotas de joueurs étrangers dans le foot ». Pour l’auteur de La France n’a pas dit son dernier mot, l’arrêt Bosman a eu des conséquences au niveau français et européen. « Dans la grande équipe de Saint-Etienne, il y avait deux joueurs étrangers. On les connaissait. Il y avait Osvaldo Piazza l’Argentin et il y avait Ivan Curkovic le Yougoslave. A l’époque, la Yougoslavie existait. Et tous les autres étaient des joueurs Français » a-t-il déclaré.

Il imposerait les quotas étrangers pour l’entièreté de l’Europe

A en croire Éric Zemmour, cela « permettait d’abord d’avoir un vrai vivier de joueurs dans chaque pays, ils n’étaient pas remplacés, dépassés par des joueurs étrangers qu’on achetait de partout. Deuxièmement, ça permettait un vrai équilibre : ce n’était pas les clubs les plus riches qui achetaient tous les meilleurs joueurs, ce qui se passe aujourd’hui et du coup les matches et les compétitions se jouent toujours entre les mêmes clubs ». Quand Pierrre Ménès lui a demandé ce qu’il faut faire pour remédier à la situation, le polémiste a dit qu’il imposerait les quotas étrangers pour l’entièreté de l’Europe. « Il faut que ce soit équilibré. Platini a essayé, ce n’est pas une lubie que j’ai. Platini a essayé quand il était président de l’UEFA et il a échoué. Je sais que c’est voué à l’échec. Dans l’idéal, je remettrais des quotas de joueurs étrangers » a-t-il ajouté.