Forest Whitaker n’est plus à présenter. Le célèbre acteur américain qui est de passage à Paris en marge du forum de Paris pour la Paix a fait une annonce à l’attention du département de la Seine-Saint-Denis. Par le biais de son ONG Whitaker Peace and Development Initiative on apprend en effet que l’acteur va investir dans le département de la Seine-Saint-Denis, que bon nombre de politiciens français délaissent.

Les jeunes du département pourront se faire former « aux techniques de médiation et de résolution de conflit et à l’entrepreneuriat », apprend-on du côté de l’ONG. Ce n’est pas la première fois que l’acteur américain qui a déjà remporté les oscars, investit pour aider les populations.

Pourquoi la France ?

Il l’a déjà fait dans son pays, les USA, au Soudan du Sud, en Ouganda, en Afrique du Sud pour ne citer que ces pays-là. En visite à Paris, l’acteur avait été frappé par le niveau de pauvreté dans le département au point de décider de réitérer son expérience aux USA en investissant via son ONG.