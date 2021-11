En France, un policier a été roué de coups dans la soirée de ce mardi 2 novembre alors qu’il avait fini son service et regagnait son domicile. L’attaque a eu lieu à bord d’un train de la ligne H reliant Paris à Persan. Selon la plainte qu’il a déposée dans la matinée de ce mercredi, ses agresseurs auraient attendu que son second descende à la gare Ermont Halte pour commettre leur forfait. Ainsi, le policier qui n’était pas en service a été passé à tabac par quatre hommes.

« On sait très bien où tu travailles… »

Le seul motif évoqué par les agresseurs pour l’attaquer est qu’il était policier et qu’il avait été reconnu. « Regarde-moi dans les yeux. Tu sais très bien pourquoi on vient te voir, on sait très bien où tu travailles, t’es un s*le flic de m**de. », a lancé l’un d’entre eux selon les informations rapportées par les médias français sur cette situation. Le jeune policier indique avoir également reçu de la part de ses agresseurs d’autres menaces.

Le policier toujours inquiet…

La victime confie avoir été secourue par deux passagers. Les agresseurs du policier ont pris la clef des champs dès que le train s’est immobilisé. La victime a par la suite été conduite à l’hôpital Simone-Veil à Eaubonne. Le policier ne se sent tout de même pas encore en sécurité. « Ça ne va pas trop, forcément, ils connaissent mon lieu de travail, mon lieu de destination pour rentrer chez moi. », a-t-il déclaré.