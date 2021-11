Appelée en intervention, une policière a été violemment agressée par un individu accusé d’agression dans un centre commercial. La policière intervenait avec un collègue après avoir été sollicitée par les agents de sécurité d’un centre commercial. Ces derniers avaient été témoins d’une violente agression au sein du complexe. Les faits se sont produits dans la ville de Mérignac, plus précisément dans le centre commercial de Mérignac Soleil.

L’homme en question aurait agressé sans raison apparente une femme dans le centre commercial. Face à l’agressivité de l’individu, les agents de sécurité du centre commercial ont dû faire appel aux forces de l’ordre. Une policière et un collègue ont alors fait irruption sur les lieux et tenté d’arrêter l’individu. C’est pendant l’intervention que ce dernier s’en est violemment pris à la policière et a son collègue; l’agent a perdu connaissance et a été transporté à l’hôpital après l’incident. L’agresseur a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte.