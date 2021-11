Le financier français Charles Gave ne soutient plus l’aventure politique du presque candidat Eric Zemmour. Selon les confidences qu’il a faites à la chaîne de télévision française BFMTV, le polémiste devenu homme politique n’a plus vraiment besoin de lui pour poursuivre son aventure politique. « C’est un grand garçon. Maintenant, il est à 17% dans les sondages. Il n’a plus besoin de moi », a-t-il confié au média français.

300. 000 euros de prêt au journaliste

Il a tout de même tenu à faire remarquer que cette décision n’est nullement liée à des désaccords. L’homme connu pour sa proximité des réseaux identitaires avait accordé un prêt de 300.000 euros au journaliste français en guise de soutien à sa candidature. Les médias français ont tout de même essayé d’identifier certaines raisons qui ont motivé la décision du millionnaire Charles Gave.

Une vision différente sur l’UE

Selon BFMTV, la vision économique d’Eric Zemmour aura joué dans la relation entre eux. L’essayiste défend la place de la France dans l’Union européenne alors que le financier pour sa part est favorable à la sortie du pays de l’Union. A en croire d’autres informations rapportées par « Le Point », le prêt de 300.000 euros serait peut-être une des causes. « Ce sont 300.000 euros que nous risquons de ne jamais revoir », a confié un proche du financier au média.