Le corps d’un jeune Sénégalais disparu depuis 20 ans a été retrouvé en Italie. La victime du nom de Mohamed Sow, âgé de 28 ans au moment de sa disparition, aurait été tuée au cours d’une dispute sur le paiement de son salaire en 2001. Une enquête a été rouverte.

En Italie, l’affaire Mohamed Sow dit « Modou » défraie à nouveau la chronique. Le jeune sénégalais de 28 ans avait disparu en mai 2001 alors qu’il avait fini sa journée de travail à l’usine Pulimetal di Paruzzaro où il était ouvrier. 20 ans après, les restes de sa dépouille ont été retrouvés. Le corps de Mohamed Sow dit « Modou Modou » a été découvert au cœur d’une forêt italienne, à Gattico, l’une des communes de la Novara.

Réouverture de l’enquête

Depuis mai 2001 où il a disparu, le sénégalais qui habitait à Invorio depuis 3 ans n’est plus jamais rentré chez lui et plus personne ne l’a revu. Selon les témoignages reçus au moment de la disparition, Mohamed Sow a été assassiné pendant une dispute relative au paiement de son salaire. Le propriétaire de l’usine où il travaillait et son contremaître avaient été accusés. Ces derniers furent condamnés à 14 ans de réclusion par la cour d’assises d’appel après avoir été acquittés en première instance. Cependant, ils ont ensuite été définitivement relaxés par la Cour suprême. Avec la découverte des restes du corps du disparu, l’enquête est de nouveau rouverte.