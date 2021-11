La pandémie relative au nouveau coronavirus continue de bénéficier d’une attention particulière de la part des scientifiques. En effet, selon une annonce qui a été faite ce vendredi 5 novembre par Pfizer, la pilule anti-Covid contre les formes graves de la maladie s’est révélée être très efficace. L’efficacité se fait remarquer chez les adultes qui présentent un risque de développer une forme grave de la maladie.

Efficace à près de 90%

Selon l’évaluation qui a été faite de cette pilule, les résultats intermédiaires d’essais cliniques ont révélé une efficacité de près de 90%. On retient que Pfizer envisage mettre très bientôt à disposition de l’Agence américaine des médicaments (FDA) ces différents résultats. L’objectif de cette démarche est d’obtenir une demande d’autorisation. La pilule de Pfizer vient ainsi après celle du laboratoire américain Merck. Mais l’efficacité de Pfizer semble supérieure à celle du produit du laboratoire américain.

Sauve 9 patients sur 10

La pilule « a le potentiel de sauver la vie des patients, de réduire la gravité des infections à Covid-19 et d’éliminer jusqu’à neuf hospitalisations sur 10 ».Ce jeudi, cette pilule a été autorisée au Royaume-Uni et est toujours en étude aux Etats-Unis et en Europe. Notons que Pfizer met sur pied ce traitement alors qu’il produit déjà un vaccin contre cette pandémie. Selon les informations rapportées sur la pilule de Pfizer, la Grande Bretagne a déjà commandé 250 000 traitements en attendant l’approbation par le régulateur britannique des médicaments.