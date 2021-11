La onzième session de la Grande Commission Mixte de Coopération entre le Bénin et le Niger s’est tenue à Cotonou les 22 et 23 novembre dernier. La partie nigérienne était représentée par El Mouctar Mohamed Youssouf, le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, des affaires étrangères et de la coopération. Il avait en face Aurélien Agbénonci, chef de la diplomatie béninoise. Pendant les travaux, les deux personnalités se sont penchées sur les recommandations sorties de la réunion des experts. Ces recommandations portaient notamment sur la liquidation des biens de l’ex-Ocbn (Organisation commune Bénin-Niger).

Un liquidateur désigné par Talon

Les deux ministres après examen, ont approuvé cette liquidation. On se rappelle que c’est en décembre 2020 que le président béninois Patrice Talon avait nommé l’expert-comptable Raoul Kossi Koussé, pour conduire le processus de liquidation de l’OCBN, une organisation née en 1959 et dont la mission était de favoriser le commerce entre les deux Etats ouest-africains. Elle était notamment chargée de la gestion de la ligne ferroviaire Cotonou-Parakou.

Autres recommandations

Les autres recommandations approuvées par Aurélien Agbénonci et le diplomate nigérien sont relatives à la boucle ferroviaire Cotonou-Niamey-Ouagadougou-Abidjan, à la réhabilitation du corridor Bénin-Niger et au projet de construction du pipeline Niger-Bénin destiné à acheminer le pétrole nigérien vers le sud-Bénin pour exportation. Ils ont également décidé de la mise en œuvre effective des accords en matière d’exploitation d’une ligne aérienne directe entre le Bénin et le Niger, la nécessité de finaliser la matérialisation de la ligne frontière commune entre les deux pays conformément à l’arrêt de la Cour internationale de justice entre autres.