Le retour de Sophie Pétronin au Mali a créé une grosse polémique en France. Celle qui fut sauvée des mains des djihadistes du Sahel après des négociations intenses a décidé de retourner au Mali, pays dans lequel elle vit depuis deux décennies. Une décision que le gouvernement Macron a jugé « irresponsable » pour la principale concernée elle-même, mais aussi pour les militaires français engagés dans la région.

«Pourquoi irresponsable? Je suis chez moi ici (ndlr au Mali). Oui, je suis au Mali depuis un moment. » a d’abord répondu Mme Pétronin avant d’être épaulée il y a quelques heures par son fils répondant au micro de BFM TV. « Moi j’ai pas l’impression que ma mère a été convertie par ses bourreaux parce qu’elle a quand même passé 5 mois ici à la maison… Il ne serait pas venu à l’idée d’entamer une thérapie. Ce qui me choque dans les propos de Mme Le Pen et tous ceux qui se sont exprimés avec violence… c’est qu’elle retourne auprès de ses bourreaux… Elle vient de passer 6 mois à Bamako, enfermée dans un appartement, elle est sortie une fois sous escorte pour faire des courses…. on fait un plat monumental de Sophie Pétronin qui n’enquiquine personne » a entre autres affirmé le fils de Sophie Pétronin.

Critiques contre Macron

Rappelant la chronologie des faits, il affirme ne pas savoir qui remercier effectivement pour la libération de sa mère ; «Macron, Marine Le Pen, Chenu veulent nous faire croire qu’elle a été échangée contre 200 djihadistes assoiffés de sang. Mais on ne mentionne pas le fait qu’il y avait une négociation qui a duré trois mois et qui visait à faire libérer le premier ministre d’un État du Mali. Est-ce que ma mère a été une pièce rapportée dans cette affaire ? On n’en sait rien, mais je pense qu’elle a fait partie d’un paquet… J’ai longtemps cherché à savoir à qui je devais présenter mes remerciements (…) mais on ne sait pas quel est le rôle de la France. Parmi les 200 djihadistes libérés, il y avait beaucoup de pilotes de scooter, pas beaucoup de vrais djihadistes».

Pour lui, le président Macron a tenu des propos graves lors de la prise d’otage, qu’il n’aurait pas tenus si sa femme Brigitte avait été otage : « Ma mère a été enlevée en 2016… Monsieur Macron s’empresse de déclarer : « ces gens ne sont rien, on les éradiquer »…. C’était pas très responsable de dire ça, et heureusement que c’était pas Brigitte qui était aux mains des djihadistes… il aurait peut-être compris qu’on ne peut pas dire ça. Ensuite à sa libération, M. Macron a dit une chose à ma mère : Mais Mme Pétronin, vous êtes increvable» a révélé Sébastien Chadaud-Pétronin, le fils de Mme Pétronin qui rejette les accusations de mise en danger des militaires formulées contre sa mère.