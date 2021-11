A l’occasion de la commémoration des fidèles défunts ce mardi 02 novembre dans un cimetière militaire français à Rome, le souverain pontife a invité les fabricants d’armes à « arrêter » d’« engloutir les enfants de la patrie » par les guerres menées avec leurs armes. Lors de la messe qu’il a dite au cimetière où reposent environ 1 900 soldats français et marocains tués pendant la Seconde Guerre mondiale, le pape François a déploré les guerres qui ont englouti tous ses hommes.

Le pape a déposé des roses blanches et s’est arrêté pour prier sur certaines des tombes et a mentionné que sur l’une d’elles on lisait : « Inconnu, mort pour la France, 1944 ». « Pas même un nom. Mais dans le cœur de Dieu il y a tous nos noms. C’est la tragédie de la guerre », a déclaré l’évêque de Rome dans son homélie. Après avoir affirmé sa ferme conviction que « tous ceux qui ont été appelés à défendre la patrie et sont allés avec bonne volonté sont avec le Seigneur », le pape argentin s’est demandé si nous nous battons « assez pour qu’il n’y ait pas de guerres, pour qu’il n’y ait pas d’économies de pays renforcés par l’industrie d’armement ? ».

Ces tombes sont un message de paix

« Ces tombes sont un message de paix. Arrêtez frères et sœurs, arrêtez. Arrêtez, fabricants d’armes, arrêtez ! », a lancé le Pape. François a lancé de nombreux appels au désarmement et a déclaré que les armes nucléaires devraient être interdites car même leur possession pour des raisons de dissuasion est « perverse » et indéfendable. Aujourd’hui, les grandes puissances sont encore dans la course aux armes les plus sophistiquées comme le missile hypersonique. D’un autre côté, d’autres pays cherchent également à avoir l’arme nucléaire.