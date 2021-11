Lundi soir, la Chine a invité les foyers à stocker de la nourriture et d’autres produits de première nécessité en cas d’urgence sans donner les raisons cet appel. L’appel intervient par ailleurs à un moment où les autorités resserrent considérablement les restrictions pour contrôler une autre épidémie du Covid-19. Déjà, les politiques strictes de « zéro covid » mises en place dans le pays sont devenues encore plus strictes à mesure que les cas de coronavirus augmentent dans le pays en dépit des différentes mesures mises en place. Lundi, les autorités ont signalé 54 nouveaux cas transmis localement.

Alors que le ministère chinois du commerce n’a donné aucune raison pour laquelle les gens doivent stocker plus de nourritures, il a exhorté les autorités en charge des zones de verrouillage à publier rapidement des informations sur les endroits et comment les gens pouvaient se procurer l’essentiel. Les prix des denrées alimentaires sont volatils en Chine et augmentent traditionnellement à l’approche de l’hiver. Les prix des légumes ont augmenté ces dernières semaines en raison des fortes pluies et des inondations.

Des mesures strictes à Pékin

Dans la capitale chinoise, Pékin, les autorités ont exhorté toute personne voyageant ou en déplacement professionnel à ne pas revenir, tout en limitant les départs. Les fonctionnaires et les employés des entreprises publiques sont généralement interdits de voyager pendant les épidémies. Alors que Pékin n’a signalé que 31 nouvelles infections depuis la mi-octobre, les autorités ont fermé certains cinémas et autres lieux de divertissement tout en mettant en quarantaine de grandes zones résidentielles.