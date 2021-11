Alors que les responsables et experts américains mettent en garde contre les risques d’une course aux armements dans l’espace, les principaux adversaires des États-Unis que sont la Chine et la Russie mènent constamment des attaques contre des satellites américains, contournant les opérations de renseignement. D’après un responsable américain, il s’agit d’actes de guerre. Pour un haut gradé de la Force spatiale américaine, qui avait affirmé que la Chine pourrait dépasser les États-Unis pour devenir la première puissance spatiale d’ici fin 2030, Pékin et Moscou mènent une guerre constante contre les USA dans l’espace.

« Les menaces grandissent et s’étendent vraiment chaque jour. Et c’est vraiment une évolution de l’activité qui se produit depuis longtemps », a confié le général David Thompson, premier vice-responsable des opérations spatiales de la Force spatiale américaine, dans une interview à un journaliste du Washington Post. « Nous sommes vraiment à un point maintenant où il existe de nombreuses façons dont nos systèmes spatiaux peuvent être menacés » a affirmé le général.

Des attaques réversibles

Selon ce dernier, la Force Spatiale fait actuellement « chaque jour » face à des « attaques réversibles » (des attaques qui n’endommagent pas de façon permanente les satellites), contre des satellites du gouvernement américain. La Chine et la Russie attaquent régulièrement les satellites américains avec des moyens non cinétiques, notamment des lasers, des brouilleurs de radiofréquences et des cyberattaques, a-t-il déclaré. David Thompson n’a toutefois pas révélé si la Chine ou la Russie ont attaqué un satellite militaire américain d’une manière à causer des dommages permanents ou importants, affirmant que cela serait classé s’il s’était produit.

Une évolution à un rythme incroyable

L’armée chinoise déploie rapidement des systèmes au sol pour mener des combats dans l’espace, tels que des lasers qui peuvent endommager les satellites du renseignement américain, ce qui pourrait être considéré comme un acte de guerre selon le responsable. D’après le général, les Chinois sont en fait bien en avance sur [la Russie] ». « Ils mettent en service des systèmes opérationnels à un rythme incroyable, » a-t-il souligné. Selon lui, les Russes et les Chinois travaillent sur des satellites capables d’attaquer d’autres satellites.

« Nous sommes toujours les meilleurs au monde, clairement en termes de capacités. Ils se rattrapent rapidement », a par ailleurs assuré le haut gradé affirmant que « nous devrions être inquiets d’ici la fin de cette décennie si nous ne nous adaptons pas ».