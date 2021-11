Après avoir passé quatre années de captivité au Mali, l’ancienne otage française Sophie Pétronin fait à nouveau la une de la presse malienne. En effet, la travailleuse humanitaire âgée de 76 ans, est visée par un avis de recherche émis par la gendarmerie malienne. Sophie Pétronin était revenue dans le pays au cours du mois de mars 2021, en compagnie de son fils Sébastien.

Il ordonne de l’arrêter et de la « conduire sous escorte » à la gendarmerie

Après avoir demandé sans avoir satisfaction et à maintes reprises des visas, la mère et son fils sont entrés au Mali, en passant par la frontière avec le Sénégal, sans dissimuler son identité aux policiers, selon ses proches. Cependant, après sept mois passés sur le sol malien, elle est visée par un avis de recherche de la gendarmerie nationale qui a été émis le vendredi 29 octobre 2021. Le document ordonne d’arrêter Sophie Pétronin et de la « conduire sous escorte » à la direction de la gendarmerie nationale. Depuis la publication de ce document, plusieurs interrogations se posent sur de possibles actes posés par la septuagénaire et qui n’auraient pas plu aux autorités maliennes.

Elle n’a jamais eu l’intention de retourner à Gao

Au ministère malien de la sécurité, aucun fait répréhensible n’a été évoqué, puisqu’on indique qu’il s’agit juste de « lever certaines ambiguïtés ». Par contre, du côté des proches de Sophie Pétronin, on n’arrive toujours pas à s’expliquer l’avis de recherche émis par la Gendarmerie. Ils ont également certifié qu’elle n’a jamais eu l’intention de retourner dans la localité de Gao, où elle avait été enlevée, il y a cinq ans plus tôt. Pour mémoire, c’était le 08 octobre 2020, que Sophie Pétronin avait été libérée par les djihadistes.