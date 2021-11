L’armée malienne a annoncé avoir secouru lundi trois ressortissants chinois enlevés au Mali en juillet dernier et qui ont échappé à leurs ravisseurs ce week-end. Les trois ressortissants chinois avaient été enlevés le 17 juillet par des hommes armés qui ont attaqué un chantier de construction dans le sud-ouest du pays. Lors de l’opération, les ravisseurs avaient emporté des camionnettes et cinq otages : trois Chinois et deux Mauritaniens.

Moins de deux semaines après, les hommes armés ont libéré les Mauritaniens, et gardant les trois chinois. Ces derniers ont réussi à organiser une évasion dimanche, d’après l’armée malienne. Les trois chinois ont été secourus le lendemain par les forces terrestres et aériennes dans une opération conjointe avec l’aide de personnes anonymes.

« Nous remercions le Mali »

L’armée malienne a indiqué que les personnes secourues étaient dans une santé raisonnable, tout en saluant « bravoure et pugnacité ». Côté chinois, le porte-parole du ministère des Affaires a salué l’opération de sauvetage tout en remerciant le gouvernement de la transition au pouvoir. « Nous remercions le Mali et les gouvernements des pays concernés pour leurs efforts et leur soutien dans le sauvetage en toute sécurité des ressortissants chinois », a déclaré le porte-parole lors d’un point de presse.

Pékin a également annoncé sa détermination à prendre les dispositions idoines pour assurer la sécurité ses citoyens au Mali. « Le ministère des Affaires étrangères et l’ambassade de Chine au Mali continueront ont à faire de bons travails pour renforcer et prendre soin du personnel secouru, tout en renforçant les prévisions en matière de risque pour les voyageurs et les protections consulaires offertes aux citoyens et entreprises chinoises au Mali, et en sauvegardant rigoureusement leur sécurité comme leurs droits et intérêts légitimes », a déclaré le porte-parole.