Une année s’est écoulée depuis la mort de la légende internationale du football, Diego Maradona. Ce dernier est décédé le 25 novembre 2020, des suites d’un arrêt cardiaque, quelques jours après une opération chirurgicale au cerveau. Après cette mort qui a endeuillé la planète football, il s’est fait que Diego Maradona n’a pas été enterré de façon normale.

Il n’a pas donné la source de ces informations

Selon les informations révélées par Nelson Castro, un médecin devenu un célèbre journaliste argentin, l’ex-joueur a été enterré en étant dépourvu de son cœur. Il a fait cette déclaration dans une interview sur la chaîne de télévision argentine El Trece. D’après le média britannique Times, Nelson Castro n’a pas donné la source de ces informations, mais il a dit avoir eu des entretiens avec les médecins ayant soigné Maradona. Nelson Castro est allé plus loin en faisant savoir que les choses se sont passées de cette façon, parce que les autorités avaient découvert un complot, dans lequel plusieurs individus avaient l’intention de déterrer le corps de Diego Maradona, afin de prendre cet organe. Ces derniers sont en effet un groupe de fans du Gimnasia y Esgrima La Plata, un club de football, que la défunte star du football avait dirigé de septembre 2019 à sa mort.

« Cela ne s’est jamais produit parce que c’était un acte d’une audace énorme, mais il a été détecté que cela allait le faire, alors ils ont extrait son cœ*r » a déclaré Nelson Castro. Ce dernier a par ailleurs déclaré que le fait d’enterrer le corps de Maradona de cette façon, était nécessaire afin d’avoir plus d’informations sur la cause de son décès. Sur ce point, Nelson Castro a déclaré que l’organe était gros de 300 grammes de plus que celui d’un adulte étant en bonne santé.