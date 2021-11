Au Nigéria, le président Muhammadu Buhari déplore la mort de trois soldats et d’un général de brigade. Les défunts combattaient dans la soirée du samedi 13 novembre des terroristes appartenant à l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP). C’est dans une publication faite sur le média social Facebook que le président Muhammadu Buhari éploré par l’annonce du décès des trois militaires et du général de Brigade Dzarma Zirkusu a partagé sa tristesse. Pour le président, lui-même général, les défunts ont fait preuve de courage et ont fait le sacrifice suprême en essayant de venir en aide à leurs compatriotes victimes des terroristes. Il a d’ailleurs salué la bravoure des disparus.

D’après le président nigérian, le pays vient de perdre de braves guerriers. Le général Zirkusu déclare-t-il, restera immortel. Buhari a aussi annoncé dans sa publication qu’il a présenté toutes ses condoléances ainsi que celles de tout le peuple nigérian à l’armée ainsi qu’aux familles respectives des soldats devenus martyrs. Pour lui, il s’agit d’une perte irréparable et seul le Tout-Puissant peut aider les familles et l’armée à surmonter.

Une lutte de longue haleine

La guerre contre les terroristes dure depuis plus d’une dizaine d’années au Nigéria. Elle a fait des milliers de morts parmi les civiles. Les militaires déployés pour lutter contre les insurgés payent aussi de lourds tributs. Depuis peu, ils sont davantage ciblés par l’Iswap. En septembre dernier, environ une vingtaine de militaires nigérians avaient péri dans une embuscade du groupe terroriste près du lac Tchad. Un exemple parmi les nombreuses attaques meurtrières des djihadistes contre les forces armées du pays.