La levée du contrôle judiciaire et la restitution du passeport d’Ousmane Sonko ont été rejetées par le procureur en charge de l’affaire. L’information a en effet été rapportée par le média sénégalais Libération dans la matinée de ce jeudi 4 novembre. On retient que, le juge du 2eme cabinet a été saisi par le procureur Serigne Bassirou Guèye. Ce dernier lui a transmis son réquisitoire ce mercredi 3 novembre et a demandé le maintien sous contrôle judiciaire du leader du Pastef.

Son passeport reste également aux mains de la justice pour l’heure. Notons que cette procédure entre dans le cadre de l’affaire qui l’oppose Adji Sarr. La travailleuse de Sweet beauté, un « salon de beauté » de la capitale sénégalaise avait porté plainte contre l’opposant de Macky Sall pour « viols » et « menaces de mort », le 3 mars dernier.

L’accusatrice pressée d’en finir avec l’affaire

Cette dernière était montée au créneau il y a quelques jours pour faire remarquer qu’elle est pressée de tirer cette affaire au clair. « 14 jeunes sont morts, si j’ai fauté, qu’on me fasse payer, si c’est Ousmane Sonko le fautif, qu’il paie pour tout le mal qu’il a fait. », a-t-elle déclaré la jeune femme au cours de la déclaration qu’elle a effectuée.