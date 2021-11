Jacques Chirac est un homme d’Etat français qui a marqué l’histoire de son pays. Elu pour la première fois en 1995 pour un mandat de sept, Jacques Chirac a été réélu sans problème pour un second mandat qui s’est achevé en 2007. Après son passage à la tête de l’Etat, M Chirac s’est fait très discret avant de pousser son dernier souffle il y a deux ans déjà.

Avant son décès, les nouvelles sur son état de santé ont fuité dans la presse. Des proches de l’ex-président avaient fait des confidences sur l’ex-président. C’est le cas de M Debré qui a confié à « Le Monde » que le dialogue est peu à peu devenu impossible avec Jacques Chirac. Après le décès de l’ancien président les confidences et révélations sur sa vie continuent de pleuvoir. Comme nous vous l’avions annoncé dans nos précédentes parutions, plusieurs révélations sur sa vie privée ont été dévoilées. Hier dimanche 7 Novembre, une ancienne député française et qui s’est déclarée candidate pour la prochaine présidentielle dans le pays s’est confiée sur des instants passés avec l’ex-président.

Valérie Pécresse, ancienne conseillère de Jacques Chirac a révélé que l’ancien président français lui « a appris à embrasser ». Et à l’en croire M Chirac « était très fier » de lui avoir appris cela. Reçue sur l’émission « Une Ambition Intime » animée par Karine Le Marchand, Mme Pécresse a raconté comment les faits se sont produits. Selon l’ex-députée française, M Chirac l’aurait convoqué et lui aurait demandé de lui serrer la main après son investiture pour les législatives. Après avoir reconnu qu’elle a une « poignée ferme' », l’ex-président lui aurait dit ensuite « embrasse-moi’« . L’ex-Président l’aurait par la suite prise par les épaules pour une démonstration alors qu’elle était un peu étonnée par la requête et qu’elle lui a tendu sa joue.