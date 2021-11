Le président russe Vladimir Poutine, a déclaré jeudi que certains pays occidentaux, parlant principalement des USA sans les nommés, cherchent à creuser un fossé entre la Russie et la Chine. Il a assuré cependant, que Moscou et Pékin continueront de renforcer la coopération et de coordonner les mesures sur la scène internationale. S’exprimant lors d’une réunion élargie du conseil d’administration du ministère russe des Affaires étrangères, Poutine a déclaré que les relations russo-chinoises « sont un modèle d’interaction interétatique efficace au 21e siècle ».

« Bien sûr, tout le monde n’aime pas ça », a-t-il déclaré. « Certains partenaires occidentaux essaient ouvertement de creuser un fossé entre Moscou et Pékin, mais cela est évident pour nous et avec nos amis chinois, nous répondrons davantage en élargissant la coopération dans les domaines politique, économique et dans d’autres domaines et coordonnerons les mesures sur le plan international », a-t-il assuré. Au même moment, Poutine a déploré la diminution du champ de coopération avec les pays européens

« Renforcer nos relations avec nos bons voisins »

Le président russe a souligné que les relations bilatérales ont atteint leur maximum historique et se caractérisent par un partenariat stratégique global. « Nous continuerons à renforcer nos relations avec nos bons voisins et amis en Chine », a ajouté le président. Par ailleurs, le dirigeant russe a indiqué que la politique étrangère de la Russie doit continuer à garantir des conditions favorables au développement du pays et à sa sécurité.

Contrer les défis et les menaces communs

« L’essentiel est que notre politique étrangère continue de fonctionner pour assurer les conditions les plus favorables et les plus sûres pour le développement de la Russie, le règlement des tâches sociales et économiques à grande échelle, ainsi que l’amélioration de la qualité et du niveau de vie de nos les gens », a-t-il affirmé. « Sur cette base, la Russie s’est engagée à développer un partenariat, des relations mutuellement avantageuses et constructives avec tous les pays et associations régionales. Nous participerons de manière proactive aux efforts internationaux pour contrer les défis et les menaces communs », a-t-il ajouté.