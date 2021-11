Un républicain de l’Etat américain du Wisconsin, Glenn Grothman s’exprimant contre le grand projet de loi budgétaire que les démocrates ont fait adopter par le Congrès, dont il s’est plaint qu’il inclut des mesures de dépenses destinées aux communautés minoritaires, a expliqué pourquoi certains pays échouent. Il a estimé que le Canada, les pays africains et de nombreux autres pays ont moins de succès que les États-Unis à cause des divisions culturelles. Dans le cas du Canada, dit-il, ces divisions impliquent la langue.

« Je n’ai jamais senti que le Canada avait autant de succès que l’Amérique parce que, jusqu’à un certain degré, leurs élections opposent les francophones aux anglophones », a déclaré Glenn Grothman dans un discours à la Chambre des représentants mardi. Il a poursuivi en disant que cela est vrai dans beaucoup d’autres endroits, y compris sur le continent africain, dont le leader du parti républicain, Donald Trump, a qualifié ses nations, de « pays de merde ».

« Les élections sont un concours d’une ethnie contre une autre »

« Vous regardez les élections au Moyen-Orient, et ce sont les sunnites contre les chiites. Vous regardez les élections en Afrique, et c’est une tribu contre une autre tribu », a-t-il affirmé. Lorsque les citoyens de ces pays « vont aux urnes, ils ne disent pas quel est l’argent approprié à dépenser pour la défense nationale ou quelle est notre politique routière ou quelle devrait être une politique de justice pénale appropriée ou la durée de peines de prison », a-t-il poursuivi et de conclure : « Non, dans ces pays qui échouent, les élections sont un concours d’une ethnie contre une autre ».

Si les Etats-Unis, ont été considérés pendant longtemps comme un modèle en matière de démocratie, les dernières élections présidentielles perdues par Donald Trump, ont été considérées comme une dérive électorale sur le contient africain, à qui, l’on attribut régulièrement ces dérives dont les fraudes électorales, la contestation des résultats, etc. Trump a avancé les mêmes arguments pour camoufler son échec.