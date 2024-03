Immigration: un togolais perd la vie dans l’avion qui le ramenait au Canada

Alors qu’il était sur le point de rejoindre le Canada et réaliser son rêve, à savoir quitter son Togo natal pour s’établir du côté de Québec, le drame a eu lieu. En effet, à deux heures seulement d’arriver à destination, le père de la famille en transit a trouvé la mort. Âgé de 33 ans, il laisse derrière lui une femme et des enfants.

Nous sommes le 7 mars dernier. Ce jour-là, Eli Yao Ameyo, son épouse Nawossi Amivi Koutsona embarquent depuis Lomé, pour se rendre à Montréal. Le couple souhaitait y bâtir leur vie de famille, afin d’offrir à tout le monde plus de chances et d’opportunités qu’au Togo. Malheureusement, ce projet commun ne se réalisera pas, tant il a pris une tournure dramatique.

Publicité

Un homme décède lors de son vol

Alors qu’ils se trouvaient en plein vol, à quelques centaines de kilomètres seulement de l’arrivée, M. Ameyi trouve la mort. Un décès foudroyant, surprenant. En effet, ce dernier ne souffrait d’aucun problème de santé. Ayant mangé et bu un verre de vin, il s’était seulement plaint de quelques nausées au cours du vol, mais rien de vraiment très alarmant. C’est en se levant pour se rendre aux toilettes qu’il s’est écroulé.

Une femme a ensuite tenté de le prendre en charge, lui administrant un massage cardiaque. Malheureusement, il n’est pas revenu à lui. L’autopsie réalisée a ensuite permis de démontrer que ce jeune trentenaire avait été victime d’une embolie pulmonaire. Les deux se rendaient au Canada pour gérer la partie administrative de leur expatriation et préparer le terrain avant que leurs enfants ne les rejoignent.

Une cagnotte lancée par la famille

Une cagnotte a été lancée afin d’aider la famille à rapatrier le corps du défunt et lui offrir un enterrement digne de ce nom. Une histoire relativement triste, qui a touché énormément de monde. De son côté, Nawossi Amivi Koutsona, âgée de 35 ans et infirmière de profession, a d’ores et déjà affirmé qu’elle continuerait ce projet d’expatriation au Canada, ce qui était l’objectif initial des deux à l’origine.