A deux journées de la fin des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, les Ecureuils du Bénin ont le dos au mur. Sept (07) points comme la Tanzanie, les Béninois ont besoin d’une victoire impérative pour ne pas hypothéquer leur chance de qualification pour le dernier tour des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Pour que la victoire soit effective, les Ecureuils du Bénin sollicitent le soutien indéfectible du peuple béninois et une union sacrée autour de l’équipe. Les joueurs promettent de leur côté de mouiller le maillot pour arracher cette victoire.

Le match Bénin# Madagascar de ce jeudi 11 novembre 2021 au stade de l’amitié «Général Mathieu Kérékou» et comptant pour les éliminatoires de la 5ème journée de la Coupe du monde Qatar 2022 est d’une importance capitale pour les Ecureuils du Bénin et les Bareas de Madagascar. Pour venir à bout de leur adversaire, le capitaine Khaled Adénon et ses coéquipiers sollicitent auprès du peuple béninois leur soutien inconditionnel et une union sacrée autour l’équipe. Ils invitent également les Béninois à effectuer massivement le déplacement du stade de l’amitié pour les soutenir et les pousser à la victoire. «Maintenant on n’a plus droit à l’erreur.On doit tout faire pour se qualifier au prochain tour» a déclaré le milieu de terrain de Doxa Katokopias Fc (Chypre), Anaane Tidjani.

Il faut signaler que Anaane Tidjani a affirmé que «le plus important c’est qu’on va mouiller le maillot et se sacrifier comme des guerriers sur le terrain.» Pour lui, il «espère bien que tout va bien se passer et que les dieux du football seront»de leur côté. Rappelons que le Bénin est privé des deux matchs contre Madagascar et la RDC de Cébio Soukou atteint de Covid-19 et de Cédric Hountondji touché aux adducteurs.