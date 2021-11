Ce n’est plus qu’une question de temps. Les 26 trésors d’Abomey restitués au Bénin vont retourner sur leur terre d’origine dans quelques jours. Ils ont commencé par être démontés et mis en carton depuis ce jeudi matin au Musée du Quai Branly à Paris. Un agenda est retenu pour le retour de ces biens culturels et cet agenda prévoit trois principales activités à l’intérieur desquelles peuvent se loger des activités secondaires comme l’explique le ministre béninois des affaires étrangères Aurélien Agbénonci, dans une récente interview accordée au journal La Nation.

« Au titre des principales activités, il convient de retenir l’accueil très solennel, l’acclimatation et plus tard l’exposition des œuvres au Palais de la Marina ; l’exposition temporaire pendant une période n’excédant pas trois (03) ans des œuvres à la Maison du Gouverneur au Fort Portugais de Ouidah ; le transfert des œuvres à leur destination finale au Musée de l’Epopée des Amazones et des Rois du Danxomè, à l’issue des trois années d’exposition à Ouidah » détaille le chef de la diplomatie béninoise qui n’a pas manqué d’exprimer sa joie de constater l’aboutissement heureux de ce feuilleton de restitution.

« Ce serait fausse modestie »

« Ne pas avouer les sentiments de joie et de fierté qui m’animent en ce moment serait fausse modestie. Il est donc évident que je suis particulièrement comblé par ce dénouement » avoue le ministre des affaires étrangères. Il ne s’est cependant pas attribué l’unique mérite de ce retour des trésors royaux. « Au-delà de ma personne, c’est tout un travail d’équipe qui est ainsi couronné de succès » , a fait savoir Aurélien Agbénonci.