Lundi, Moscou a annoncé avoir effectué avec succès un autre lancement de son missile de croisière hypersonique Zircon, salué par le président Vladimir Poutine comme faisant partie d’une nouvelle génération de systèmes d’armes inégalés. Il s’agit du deuxième test en deux semaines. Au lendemain de ce test réussi, le président Vladimir Poutine a annoncé que la Russie va se doter très bientôt de l’arme hypersonique avec une vitesse maximale de Mach 9 (neuf fois la vitesse du son). « Nous avons maintenant testé, et avec succès, et dès le début de l’année, nous serons armés de nouveaux missiles hypersoniques basés en mer, Mach 9 », a déclaré Poutine.

Selon le dirigeant russe, son pays a été forcé à développer les armes hypersoniques en réponse aux actions de l’OTAN à ses frontières et qui constituent une menace pour la sécurité de la Russie. « Les choses en sont venues au point que des systèmes de défense antimissile sont déployés en Pologne et en Roumanie, et les lanceurs qui s’y trouvent, le Mk-41, peuvent également être équipés de systèmes de frappe Tomahawk. Mais cela crée également des menaces pour nous » a avancé le président.

« Nous avons été forcés »

« Eh bien, c’est le fait évident, la chose évidente. Malgré toutes nos demandes de ne pas faire cela, que s’est-il passé ? Ce que nous voyons maintenant. En réponse, nous avons été forcés, je tiens à le souligner, nous avons été forcés de commencer à développer des armes hypersoniques. C’est notre réponse », a assuré Poutine.

Les États-Unis, la Chine et la Corée du Nord sont également impliqués dans la course aux missiles hypersoniques, la prochaine génération d’armes à longue portée plus difficiles à détecter et à intercepter. En 2018, Poutine avait annoncé une gamme de nouvelles armes hypersoniques, affirmant qu’elles pourraient frapper presque n’importe quel point du monde et échapper à un bouclier antimissile construit aux États-Unis.