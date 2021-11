Sébastien, le fils de Sophie Pétronin a apporté des informations sur les conditions de vie de sa mère. À en croire ce dernier, l’ancien otage vit dans une région sécurisée et dans le respect des injonctions des autorités françaises. Le fils de Sophie Pétronin, Sébastien a donné quelques détails sur les conditions de vie de l’ex-otage après son retour controversé au Mali. D’après lui, la septuagénaire vit à Bamako, la capitale malienne, dans un lieu tranquille et discret. Le fils de l’ex otage a assuré s’être lui-même rendu au Mali pour contrôler les conditions dans lesquelles elle vit.

Des dispositions prises pour la sécurité de Sophie Pétronin

D’après Sébastien, la famille est consciente qu’en étant un ancien otage européen et français, elle pourrait faire objet de nouvel assaut. Mais chacun est libre de choisir l’endroit où il désire passer le restant de sa vie. Toutefois, un dispositif de sécurité est érigé pour garantir la sécurité de l’ex otage qui vit d’ailleurs bien cachée et dans le respect des recommandations des autorités françaises sont suivies. Il invite aussi à faire la différence entre le nord du Mali et sa capitale. Selon lui, contrairement au nord du pays, la capitale Bamako est une région paisible et sécurisée.

En ce qui concerne les rumeurs sur les financements qu’aurait versées la France pour faire libérer Sophie Pétronin, Sébastien affirme qu’aucun franc n’a été déboursé. Cette dernière n’a pas non plus été la seule à être relaxée, a-t-il aussi lancé en réponse à ceux qui affirment qu’il a fallu libérer 200 djihadistes pour la sauver.