Au milieu de la tension entre la Chine et Taïwan, Pékin a averti vendredi qu’il rendra les personnes qui soutiennent l’indépendance de Taiwan pénalement responsables à vie, a déclaré une porte-parole du bureau chinois des affaires de Taïwan. Le bureau des affaires de Taïwan à Pékin a averti que « le continent retiendra la responsabilité criminelle des jusqu’au-boutistes de l’indépendance pour Taïwan en accord avec la loi, et ceci à vie ». C’est la première fois que la Chine énonce concrètement des sanctions des personnes jugées pro-indépendance de Taïwan.

La Chine revendique Taïwan comme son territoire, à saisir un jour par la force si nécessaire, et a intensifié ses efforts ces dernières années pour isoler l’île autonome sur la scène internationale. Le bureau a nommé vendredi le Premier ministre taïwanais Su Tseng-chang, le président du parlement You Si-kun et le ministre des Affaires étrangères Joseph Wu comme des personnes « obstinément pro-indépendance de Taïwan », et a rendu public pour la première fois une liste de personnes qui entrent dans cette catégorie.

« Toute autre mesure nécessaire »

La Chine appliquera des sanctions aux personnes figurant sur la liste, en ne les laissant pas entrer sur le continent et dans les régions administratives spéciales de Hong Kong et Macao, a déclaré vendredi la porte-parole Zhu Fenglian dans un communiqué. Les personnes figurant sur la liste noire ne seront pas autorisées à coopérer avec des entités ou des personnes du continent, et leurs entreprises ou entités qui les financent ne seront pas autorisées à tirer profit du continent, a-t-elle déclaré.

La Chine prendra également « toute autre mesure nécessaire » contre des milliers de taïwanais qui travaillent actuellement sur le continent, a déclaré Zhu. Elle a déclaré que le message que la Chine veut envoyer aux partisans de l’indépendance de Taïwan est le suivant : « Ceux qui oublient leurs ancêtres, trahissent leur mère patrie et divisent le pays ne finiront pas bien et seront méprisés par le peuple et jugés par l’histoire ».

Une déclaration de guerre

Pékin revendique la souveraineté sur Taïwan, une île de près de 24 millions de personnes, malgré le fait que les deux parties soient gouvernées séparément depuis plus de sept décennies. Taipei d’autre part, a contrecarré l’agression chinoise en augmentant les liens stratégiques avec des démocraties dont les Etats-Unis, ce à quoi Pékin s’est opposé à plusieurs reprises. La chine a également menacé que « l’indépendance de Taïwan » signifie la guerre. En juin dernier, le président Xi Jinping s’est engagé à achever la réunification avec Taïwan autonome et a promis de briser toute tentative d’indépendance officielle de l’île.