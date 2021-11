L’incident mortel ayant conduit à la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le plateau de tournage du film Rust, continue de faire la une de la presse américaine. En effet, après Alec Baldwin qui est sorti de son silence pour dire sa douleur après la mort de la cinéaste, l’assisant réalisateur David Halls s’est récemment exprimé.

David Halls n’endosse aucune responsabilité

Dans un communiqué au média américain, New York Post, ce dernier a fait savoir que le drame qui s’est produit le 21 octobre 2021, l’a attristé. « Halyna Hutchins n’était pas seulement l’une des personnes les plus talentueuses avec lesquelles j’ai travaillé, c’était aussi une amie » a-t-il écrit avant d’ajouter : « J’espère que cette tragédie va inciter l’industrie (du cinéma) à revoir ses valeurs et ses pratiques » qu’une telle situation ne se reproduise sur un plateau de tournage. Par ailleurs, dans le communiqué, David Halls n’endosse aucune responsabilité et n’a pas commenté ce qu’il s’est passé. Notons qu’en tant qu’assistant-réalisateur, David Halls était responsable des armes sur le plateau avec l’armurière Hannah Gutierrez-Reed. Il avait pour rôle de s’assurer qu’elles sont sans danger avant de les amener sur le plateau.

Pour rappel, les propos de David Halls interviennent après ceux de l’acteur américain Alec Baldwin. Ce dernier qui se trouvait en compagnie de son épouse Hilaria, n’était pas parvenu à cacher sa douleur. Pour lui, Halyna Hutchins était une personne qui comptait beaucoup. « Elle était mon amie… Nous étions une équipe très très soudée tournant un film ensemble et cet événement horrible s’est produit » avait-il confié aux journalistes.