L’Australie n’a pas été épargnée par le nouveau coronavirus (covid-19). En effet, le pays compte 1922 décès et au moins 194 000 personnes contaminées. A l’instar des pays du monde, les autorités ont opté pour la vaccination des australiens afin de freiner la propagation de la maladie. Cependant, les vaccins contre le covid-19 ont entraîné des effets secondaires chez les patients, qui ont décidé de demander des indemnisations.

Il s’agit d’effets secondaires qui sont rares

Ils sont donc plus de 10 000 australiens à souhaiter obtenir de l’Etat des dommages et intérêts, après avoir reçu les vaccins contre le covid-19. L’information a été confirmée par le Sydney Morning Herald, le mardi 16 novembre 2021, qui a indiqué qu’il s’agit d’effets secondaires qui sont rares et qui peuvent avoir entraîné notamment chez ces personnes une perte de revenu ou des frais médicaux élevés. D’après une avocate spécialisée dans les affaires de négligence médicales, ces demandes pourraient être très lourdes pour l’Etat, surtout pour les effets secondaires rares mais sérieux comme les accidents vasculaires cérébraux. Ainsi, si chacune des demandes d’indemnisation est validée par l’Etat, elles pourraient s’élever de 50 millions de dollars australiens.

Cependant, pour les demandes de 20 000 dollars australiens, les patients devront présenter des preuves montrant une perte de revenu ou de travail, mais aussi des justificatifs de son état de santé et d’un lien avec la vaccination contre le coronavirus. Notons que pour ces demandes, les autorités australiennes ont ouvert une plateforme en ligne qui permettra de les prendre en charge. Cette dernière devrait être lancée en décembre 2021.