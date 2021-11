Le président chinois Xi Jinping a averti son homologue américain Joe Biden lors d’un sommet virtuel mardi, que la Chine était prête à prendre des « mesures décisives » si Taïwan faisait des démarches vers l’indépendance, franchissant les lignes rouges de Pékin. Le président chinois a décrit l’intention de certaines personnes aux États-Unis d’« utiliser Taïwan pour contrôler la Chine » comme une tendance dangereuse. « C’est jouer avec le feu, et ceux qui jouent avec le feu se brûlent », a déclaré Xi.

Pour ce dernier, « la réunification complète de la Chine est l’aspiration commune de tous les fils et filles de la nation chinoise ». En réponse, Biden a déclaré que les États-Unis restaient attachés à la « politique d’une seule Chine » qui ne reconnaît qu’un seul État chinois souverain, et que Washington « s’oppose fermement aux efforts unilatéraux pour changer le statu quo ou saper la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan ».

Biden un vieil ami de Xi

Biden demande ainsi aux Taïwanais de ne pas déclarer leur indépendance, mais aussi à la Chine de ne pas envisager une invasion. Biden a déclaré à Xi que les deux pays avaient la responsabilité de s’assurer que la rivalité entre leurs deux nations ne « tournait pas vers un conflit ouvert ». Au début de la réunion mardi matin, Xi a salué Biden comme un « vieil ami ».

Ne pas entrer en collision

Les deux dirigeant ont également parlé de la responsabilité de Pékin et de Washington dans la réponse aux défis comme le changement climatique et la pandémie de Covid-19. Les médias d’État chinois ont également cité Xi disant que la Chine et les États-Unis sont « … deux énormes navires naviguant au milieu de l’océan. Nous devons maintenir les gouvernails stables afin que les deux navires géants puissent avancer ensemble face au vent et aux vagues sans dériver, décrocher ou entrer en collision ».