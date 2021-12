La campagne nationale de vaccination accélérée contre la Covid-19 se poursuit. Des groupes cibles sont mobilisés et sensibilisés. Ce samedi 11 décembre 2021, ce sont les jeunes parlementaires du Bénin qui sont informés au sujet des stratégies nationales du déploiement de la vaccination. C’est au cours d’une séance de communication et d’échanges que le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin a annoncé à l’assistance le nombre de personnes cibles déjà vaccinées et le taux atteint depuis le lancement, il y a trois semaines, de cette campagne nationale de vaccination accélérée.

«Après trois semaines de campagne grâce à l’engagement des uns et des autres, nous sommes passés de 4% à 12% donc pratiquement de 383.000 à 1.145.O00 cibles vaccinées» a déclaré ce samedi 11 décembre 2021, le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin sur Radio Bénin. C’était lors de la séance de sensibilisation des jeunes parlementaires du Bénin sur la campagne nationale de vaccination accélérée contre la Covid-19 à Porto-Novo. Il a affirmé que «le chemin à parcourir est encore long » et que «la vaccination contre la covid-19 est un acte d’amour». Pour le ministre de la santé, «les vaccins contre la Covid-19 nous protègent et protègent nos proches». Il faut signaler que le Bénin veut atteindre 40% du taux de vaccination avant fin décembre 2021. Selon le ministre Benjamin Hounkpatin, «convaincre les citoyens à se vacciner doit être le travail de tous».