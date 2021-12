A l’orée de l’année 2022, l’ancien ambassadeur du Bénin et candidat recalé aux dernières élections présidentielles d’avril 2021, Moïse Kérékou a, dans une publication sur sa page Facebook ce jeudi 31 décembre 2021, souhaité la résilience pour tout un chacun et une année de la Grande Réconciliation nationale et de nouveaux emplois pour les jeunes.

« La Nouvelle-Zélande, un pays en Océanie vient de donner le top en entrant en 2022. Au seuil de la nouvelle année, permettez-moi de sacrifier à la tradition et vous présenter mes meilleurs vœux de santé, de paix et de bonheur à vous ainsi qu’à vos familles » a déclaré ce jeudi 31 décembre 2021, Moïse Kérékou à quelques heures de l’entrée dans la nouvelle année sur page Facebook. Selon lui, «l’année 2021 aura été éprouvante : nouvelles variantes de la Covid-19 et ses corollaires, restriction de voyages et conjoncture économique, crise post-électorale et ses séquelles, tensions politiques et sociales et terrorisme international » a précisé l’ancien ambassadeur. C’est pour cela qu’il «salue à nouveau la résilience de tout un chacun d’entre vous, trop nombreux à être confrontés à un quotidien extrêmement difficile». Pour lui, «au-delà des débats partisans et de toutes controverses, une nation n’existe qu’à travers ses filles et fils. Ils en sont le fondement, l’objet et la finalité». « Je viens ici formuler le vœu que 2022 soit pour notre pays, l’année de la Grande Réconciliation nationale et de nombreux emplois pour les jeunes» a-t-il affirmé. Il a fait savoir qu’«il n’est jamais tard pour bien faire» et que « l’heure a sonné pour que notre nation retrouve son unité et définitivement la Paix». «J’ai beaucoup d’espoir que 2022 sera une année très spéciale » a-t-il indiqué.