Après la condamnation de Joël Aivo et Réckya Madougou, les Béninois continuent de s’interroger sur la suite à donner à ce procès. Appels et grâces présidentielles sont de plus en plus évoqués. Maître Robert Dossou qui a défendu devant les juges Joël Aivo et Réckya Madougou a évoqué sur Radio Bénin les suites possibles des deux procédures judiciaires contre ses clients.

«C’est 15 jours, il reste une semaine pour Joël Aivo et il reste 15 jours moins deux pour Réckya Madougou. Aïvo n’entend pas faire un procès, il n’y croit pas et moi non plus. J’ai un dossier, je l’ai étudié, techniquement j’ai dit ce que j’en pense» a affirmé Maître Robert Dossou sur Radio Bénin. Mais il se dit étonné par la décision rendue par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme. «La décision qui est tombée est surprenante. Appel ! Je n’y crois pas. Je ne fais pas appel» a-t-il fait savoir. Dans le cas de Réckya Madougou, il affirme: «on attend, on avisera». Maître Robert Dossou a indiqué que sa «philosophie pour la CRIET, c’est qu’il n’y a pas d’appel». Pour lui, «c’est la même chambre, une chambre à l’intérieur de la même pyramide coiffée par le même président à l’intérieur du même bloc, non ce n’est pas un appel ça». Concernant la grâce présidentielle, il dit que «s’il plait au Président de gracier, il va gracier. S’il ne le fait pas, il ne graciera pas. On ne va pas disserter là-dessus».

Il faut signaler que Réckya Madougou a été condamnée, au petit matin du samedi 11 décembre 2021 à 20 ans de prison plus 50 millions d’amende pour «complicité d’acte de terrorisme et financement du terrorisme» et Joël Aïvo a écopé de 10 ans de prison plus 45 millions d’amende pour «complot contre l’autorité de l’Etat et blanchiment de capitaux».