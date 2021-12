La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a condamné ce mardi 14 décembre 2021 un fonctionnaire du trésor public à 10 ans de prison dont 5 avec sursis pour un détournement de 16 millions de francs CFA.

Un agent du trésor public a écopé de 10 ans de prison dont 5 avec sursis plus 10 millions d’amende. Il a été jugé ce mardi 14 décembre 2021 par la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) dans le dernier dossier de la session criminelle de l’année. Ce fonctionnaire du trésor public était le caissier des recettes et perceptions de Ouèssè courant 2019. Selon Frissons Radio, le caissier est poursuivi pour avoir détourné 16 millions francs CFA. A la barre, l’accusé a plaidé coupable. Il a expliqué avoir envoyé de façon inconsciente le montant à un inconnu qui lui a juste parlé au téléphone pour conjurer un mauvais sort. Condamné, cet agent du trésor public retourne en prison où il était détention provisoire depuis le 07 mars 2019. En dehors des 10 millions dont il a écopé, il doit rembourser également à l’Etat béninois la somme de 16 millions francs CFA.