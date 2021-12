Une patrouille de l’armée béninoise a été agressée dans la matinée de ce mercredi 1er décembre 2021 par deux présumés djihadistes aux environs du Pont de Mékrou à l’Ouest de la commune de Banikoara. Les militaires béninois ont réagi dans la foulée en neutralisant l’un des présumés djihadistes.Tôt ce mercredi 1er décembre 2021, une patrouille de l’armée béninoise a été attaquée par des présumés Djihadistes aux encablures du pont de Mékrou dans la commune de Banikoara.

L’endroit où a lieu l’agression est situé non loin de la frontière entre le Bénin et le Burkina-Faso et est à 700 km au Nord de Cotonou. Selon les informations de l’Etat-major des Forces armées béninoises rapportées par Le Matinal, il s’agit de deux présumés djihadistes qui se sont introduites dans les environs du pont de Mékrou situé dans le département de l’Alibori. La riposte des militaires béninois a coûté la vie à l’un des présumés djihadistes. Pour l’heure, les motifs de leur présence ne sont pas encore connus.

Il faut signaler que face à la présence de plus en plus d’hommes armés appartenant à des organisations terroristes dans certaines régions septentrionales du pays et la situation qui prévaut dans les pays limitrophes ayant de frontières avec le Bénin dans le Nord, l’Etat béninois a déployé depuis quelques mois des troupes dans les zones frontalières pour combattre ces djihadistes qui tenteraient de s’infiltrer sur le sol béninois.