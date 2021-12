La situation relative aux monnaies électroniques et plus précisément au Bitcoin fait objet d’une attention particulière en Angleterre. En effet, selon des informations rapportées par le média britannique « The Guardian », la Banque d’Angleterre a lancé un avertissement à l’endroit des banques et autres entreprises financières réglementées. L’institution britannique invite ces différentes structures à plus de vigilance sur la détention de cryptomonnaies.

Des actifs non adossés

La Banque d’Angleterre les invite notamment à attendre la mise sur pied de nouvelles règles par les instances de régulation. « La crypto est une technologie qui est utilisée pour beaucoup de choses différentes dans le système financier, mais ce sont des actifs non adossés qui n’ont rien derrière eux et leur prix peut varier très considérablement », a averti Sir Jon Cunliffe, le gouverneur adjoint pour la stabilité financière à la Banque d’Angleterre (BoE) lors de son passage dans le programme Today de la BBC.

La Banque d’Angleterre pas très amie des cryptomonnaies

« Leur prix peut varier considérablement et [les bitcoins] pourraient théoriquement ou pratiquement tomber à zéro », a poursuivi le responsable ce responsable de la banque britannique. Notons que la Banque d’Angleterre (BoE) n’apprécie pas tellement les monnaies électroniques. L’institution ne rate aucune occasion de rappeler que les monnaies électroniques ou le Bitcoin n’ont aucune valeur intrinsèque et que celles et ceux qui y investissent, peuvent à tout moment perdre leur gain.